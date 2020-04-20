 Фоньїні: Померли тисячі людей, а в Італії хочуть грати у футбол | Футбол | Champion.com.ua
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Фоньїні: Померли тисячі людей, а в Італії хочуть грати у футбол

Сьогодні 22:02 443 0
Тенісист прокоментував можливе відновлення футбольного сезону в Італії
Фоньїні: Померли тисячі людей, а в Італії хочуть грати у футбол
#Серія А

Джерело - Corriere della sera.

Відновлення футбольного сезону в Італії поки не можливо через пандемію коронавірусу.

Про це заявив тенісист Фабіо Фоньїні.

"В Італії хочуть відновити сезон? Я розмовляв з Маттіа Періном, Домініко Крішітом і Емільяно Вівіаном, моїми друзями-футболістами. Для мене це божевілля. Померли тисячі людей, а хтось думає про футбол... Вони жартують з людським здоров'ям, хвилюються тільки про бізнес. у чому сенс відновлювати чемпіонат без глядачів? Який сенс в порожньому Сан-Сіро? Ніякого, киньте", - сказав Фоньїні.

Тенісний сезон був припинений і відновиться не раніше середини липня. Зараз спортсмени знаходяться на самоізоляції і підтримують фізичну форму в домашніх умовах.

Нагадаємо, Ювентус запропонує Зідану посаду головного тренера.

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