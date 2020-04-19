Ювентус запропонує Зідану посаду головного тренера

Контракт з Реалом у ЗіЗу розрахований до літа 2022 року

Керівництво Ювентуса зацікавлене в послугах наставника Реала Зінедіна Зідана і хоче запропонувати йому посаду головного тренера.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

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Боси туринців незадоволені роботою Мауріціо Саррі і мають намір знайти йому заміну. Одним з головних кандидатів на місце італійця і є французький фахівець. Представники клубу вже звернулися до оточення Зідана щоб повідомити йому про свій інтерес. Варто відзначити, що нинішній контракт Зідана з Реалом розрахований до літа 2022 року.