РФС повинен робити курси для неписьменних керівників клубів, адже часом стикаємося з тим, що елементарні речі люди не розуміють

Про це заявив відомий агент Дмитро Селюк.

"Подобається, що говорять про Білорусь. Що за фігню ми дивимося. А Слуцьк з мінімальним бюджетом йде на першому місці. Так половина з тих, хто сміється, нічого не розуміє у футболі. Можна знайти футболіста, взяти його за тарілочку борщу, а потім на ньому заробити.

Що стосується Зінченка, його повинні були брати з Шахтаря, це не Уфа його продала. За ним стежили в Шахтарі. Уфа грає в антифутбол, а звідти йдуть в ЦСКА. Як таке може бути? ЦСКА програє Лудогорцю, а ми говоримо, що білоруський футбол - гівно. А угорський чемпіонат ви бачили? А болгарський?

Зрозуміло, що якщо чемпіонат Білорусі говно, то чемпіонат Росії - це гівно в обгортці. Краснодар йде правильним шляхом. Але ось це все повинні бути росіяни або мало не з одного міста. Покажіть мені, хто зі складу академії Барселони грає в основі? Мало в яких клубах в Росії є люди, які мають хоч якусь економічну освіту. Взяти Смолова, який грає в CS. Зате Федя Смолов - гендіра якогось клубу. Потрібні люди з освітою, які зможуть принести гроші в клуб. Давайте заробимо. А відповідь: Та швидше вкрасти. Про гівно в обгортці я пожартував, звичайно. Інфраструктура в Росії гарна, адміністративної складової немає. РФС повинен робити курси для неписьменних керівників клубів. Часом стикаємося з тим, що елементарні речі люди не розуміють", - сказав Селюк.