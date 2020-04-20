У Росії помер 22-річний футболіст

Самохвалову стало погано під час індивідуального тренування

Джерело - ФК Казанка.

Захисник футбольного клубу Казанка Інокентій Самохвалов помер на 23-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Футболістові стало погано під час індивідуального тренування, подробиці трагедії з'ясовуються. Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. Футбольний клуб Локомотив вражений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї, ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Інокентія", - йдеться у заяві клубу.

Подробиці смерті поки невідомі.

Відзначимо, що Казанка є другою командою московського Локомотива. Самохвалов виступав в клубі з літа 2018 року, в поточному сезоні зіграв 16 матчів.

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