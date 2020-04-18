Андронов: Я з нетерпінням чекаю на чемпіонаті Європи матч Україна - Росія

Джерело - YouTube.

Матч між збірними росії та України був би дуже цікавим, у першу чергу, у спортивному сенсі.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов під час стріму на каналі Вацко Live.

"Я відношусь до тієї категорії людей, які дуже чекають на чемпіонаті Європи матч Україна - Росія. Це в жодному разі не матч примирення. За великим рахунком, футболісти та тренери мало що мають спільного з подіями, які зараз відбуваються між країнами. Я думаю, з точки зору спорту цей матч був би цікавим і для вас, і для нас. Від порівнянь неможливо відійти: люди порівнюють збірні, Шевченка з Черчесовим, Ярмоленка з кимось", - зазначив фахівець.

Також Андронов зізнався, що в Росії є тренер, який міг би очолити київське Динамо.