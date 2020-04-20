Рафаїлов: Людина з нормальною психікою не може їздити з номерами Папа

Колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов просить Інгулець пред'явити докази того, що він є злодієм.

Про це заявив сам менеджер.

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"Інформація про крадіжки взята зі стелі? Звісно. Раз вони таке пишуть, значить це у них проблеми. Значить це у їхнього президента психічні розлади. Людина з нормальною психікою не може їздити на автомобілі, на номерах якого написано слово Папа, а потім розповідати, що він з автоматом ганяє хлопчаків.

Ну ось багато футболістів Зорі дають інтерв'ю і у них запитують про мене. Що в основному вони говорять? Давайте візьмемо витримки з інтерв'ю футболістів і порівняємо з тим, що пише Інгулець і зрозуміємо, хто правий. Напевно мають рацію ті люди, які працювали зі мною безпосередньо, багато років. Каменюка, наприклад, зі мною працював протягом усього мого періоду в Зорі (2009 - 2020). Мені цікаво, що скаже Інгулець, якщо їх попросити пред'явити докази того, що я - злодій? Якщо вони таке сказали і не підтвердять свої слова, значить вони брехуни", - зазначив Рафаїлов.