Ребров: Повернення у Динамо? Може бути варіант

Через кілька сезонів українська молодь буде показувати інший рівень футболу.

Про це заявив наставник Ференцвароша Сергій Ребров.

"Я вболіваю за Динамо і сподіваюся, що в наступному сезоні кияни дадуть бій і постараються виграти чемпіонат. У кожної команди є світлі і чорні смуги. Сподіваюся, що команда поверне свою колишню славу. Чим нинішній Шахтар відрізняється від Шахтаря Луческу? Тоді він був сильніше. Кілька днів тому переглядали з сином божевільний фінал Кубка України. Це була команда. Луческу створив потужний кістяк команди з бразильців. Зараз це хороша команда, багато молодих. Як і Динамо, Шахтарю потрібен час.

Чи змінився чемпіонат України? Стало набагато менше легіонерів. З'явилося багато молодих футболістів. Це плюс, але не можна вимагати від них відразу результат. Потрібно терпіння і досвідчені гравці. Не так просто в такій фінансовій ситуації придбати добротного легіонера. Думаю, що через кілька сезонів наша молодь буде показувати інший рівень футболу.

Спілкування з Суркісом? Давно ним спілкувався, але ми з ним завжди були в добрих стосунках і завжди повагою ставився до нього. Динамо дало мені шанс стати тим, ким я став. Повернення в київський клуб? Може бути будь-який варіант. Робота тренером - це не контракт гравця, який може сидіти рівно п'ять років. Завтра може статися все, що завгодно", - зазначив Ребров.