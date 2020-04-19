Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря

Тете може перебратися до АПЛ

Хавбек донецького Шахтаря Тете потрапив в шортлист літніх трансферів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє thepeoplesperson.com.

У прийдешнє міжсезоння керівництво манкунінанців спробує підписати вінгера Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо. Проте боси розробили три альтернативні варіанти, якщо англієць не захоче переходити в МЮ.

У манчестерському клубі спробують організувати перехід футболіста Валенсії Феррана Торреса або гравця Фіорентини Федерко К'єза.

Третім альтернативним варіантом виявився гірник Тете. Цікаво, що раніше сам бразилець заявляв, що бажає спробувати свої сили в Ліверпулі або Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, в поточному сезоні Тете провів 26 матчів за Шахтар, забивши п'ять голів і віддавши чотири результативні передачі. Контракт бразильця з клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше, Кайоде не хоче повертатися в Шахтар.