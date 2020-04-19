Кайоде не хоче повертатися в Шахтар

Кайоде не хоче повертатись до табору чемпіона України.

Нігерійський нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде хотів би залишитись у чемпіонаті Туреччини.

Важливо: Шахтар планує повернутися до тренувань у вівторок

Про це повідомляє видання Fotomac.

26-річний футболіст в серпні 2019 року на правах оренди перейшов у місцевий Газішехір і завоював стабільне місце в основному складі. У поточному сезоні гравець провів за свою команду 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав одну результативну передачу.

До слова, орендна угода з турецьким клубом закінчується 30 червня 2020 року, а контракт з "помаранчево-чорними" чинний до 30 червня 2023 року.