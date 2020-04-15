Півзахисник Шахтаря Тете вказав на клуби, в яких мріє продовжити кар’єру.

Про це розповів сам гравець.

"Я мрію про три клуби: Барселону, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Великі клуби з фантастичними тренерами і величезною кількістю трофеїв. Я мрію про найпрестижніших трофеї, а з цими клубами цього можна досягти.

Знаю, що Юнайтед і Ліверпуль є ворогами. Але якщо мені і доведеться вибирати між ними, я прийму виважене рішення.

АПЛ - особливий турнір, гра відбувається на величезних швидкостях, а гравці мають більшу свободу", - розповів Тете.