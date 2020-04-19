ПСЖ хоче підписати найкращого гравця КАН

Беннасер зацікавив французький клуб

Півзахисник італійського Мілана Ісмаель Беннасер може перейти до ПСЖ.

Про це повідомляє Le10sport.

Перехід хавбека лобіює спортивний директор парижан Леонардо Араужо. Міланці захочуть отримати за свого гравця не менше 30 мільйонів євро, чинний контракт Беннасера з россонері розрахований ще на 4 роки.

Хавбек перебрався в Мілан лише влітку минулого року після тріумфу зі збірною Алжиру на КАН-2019, де Ісмаель став найкращим гравцем турніру. У поточному сезоні півзахисник зіграв у 20 матчах Серії А і отримав 12 жовтих карток, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.