Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе

Аргентинець незадоволений тим, що одноклубники рідко взаємодіють з ним на полі

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді знаходиться в напружених відносинах з одноклубниками.

Про це повідомляє L'Equipe.

Аргентинець конфліктує з Неймаром і Килианом Мбаппе. У футболіста не виходить знайти спільну мову з гравцями. Мауро Ікарді відчуває себе обділеним, оскільки форварди майже не взаємодіють з ним на полі.

Контракт футболіста належить Інтеру, і ПСЖ має можливість викупити його за 80 мільйонів євро. У зв'язку з виниклою ситуацією керівництво парижан може відмовитися від такого трансферу.

У поточному сезоні 27-річний форвард провів 31 матч за парижан, забивши 20 голів і віддавши чотири асисти.

Раніше, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.