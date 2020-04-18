Ніколас Тальяфіко влітку може змінити клуб

Барселона зацікавлена у запрошенні 27-річного оборонця збірної Аргентини та Аякса Ніколаса Тальяфіко.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Тальяфіко може замінити у Барселоні Жуніора Фірпо, якого хочуть придбати італійські Рома та Інтер. Серед претендентів на виконавця також мадридський Атлетіко.

Аякс готовий продати гравця, який у поточному сезоні провів 38 матчів за амстердамський клуб, в яких забив п'ять м'ячів і віддав сім гольових передачах.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара.

Також повідомляється, що Барселона не зможе придбати Мартінеса через кризу.