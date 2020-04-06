Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів

Проблеми київського Динамо останніх років пов'язані з застарілим стилем управління.

Таку думку висловив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Проблеми Динамо останніх років пов'язані з управлінням, який звичайно застарів. Притому застарів в усіх сенчах. Вони (Динамо - ред) зараз намагаються зробити кілька кроків, перескочити через кілька рівнів і наздогнати час - я сподіваюся, що в них вийде", - зазначив журналіст.