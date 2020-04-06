У Шахтаря найкращий менеджмент на пострадянському просторі, - Андронов

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар далеко попереду в стилі управління та менеджменту на пострадянскій території.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Якщо виключиті всі навколофутбольні речі, клуби-сателіти, роботу із суддями то менеджмент Шахтаря №1 на пострядянскому просторі! Просто подивіться на те, яка в них фінансова історія - вони за 8 років продали гравців мільйонів на 400", - наголосив спеціаліст.

Також Андронов зауважив, що система управління в київському Динамо - застаріла.