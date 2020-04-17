Колишній президент УПЛ Томас Грімм зацікавився посадою генерального директора Зорі.

Про це заявив сам фахівець.

"Звичайно, мені було б цікаво, адже Зоря - перспективний клуб. Навіть незважаючи на те, що попередній менеджер, пан Рафаїлов, часто сперечався зі мною. Я люблю вашу країну, ваш менталітет і культуру. Це був би виклик для мене, адже я бачу потенціал України. Втім, серйозно я поки не замислювався, чи зможу стати менеджером Зорі", - сказав Грімм.