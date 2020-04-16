Шуфрич: Заслуги Вернидуба у Зорі є переоціненими

Зоря не втратила малюнку гри після відходу із клуба головного тренера Юрія Вернидуба.

Про це розповів Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич.

"Заслуги Юрія Вернидуба в Зорі є переоціненими. Час, у багатьох тоді спірних питаннях, сьогодні розставив все на свої місця. Прийшов Віктор Скрипник. І Зоря залишилася все тією ж командою, з тим же характером, з хорошою грою, тим же результатом. Футболісти залишилися тими ж "мужиками", як їх називали, якими вони й були. У цьому, звичайно, була заслуга і Юрія Вернидуба.