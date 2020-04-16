Шуфрич: Заслуги Вернидуба у Зорі є переоціненими

Джерело - Бомбардир.
Зоря не втратила малюнку гри після відходу із клуба головного тренера Юрія Вернидуба.
Про це розповів Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич.
"Заслуги Юрія Вернидуба в Зорі є переоціненими. Час, у багатьох тоді спірних питаннях, сьогодні розставив все на свої місця. Прийшов Віктор Скрипник. І Зоря залишилася все тією ж командою, з тим же характером, з хорошою грою, тим же результатом. Футболісти залишилися тими ж "мужиками", як їх називали, якими вони й були. У цьому, звичайно, була заслуга і Юрія Вернидуба.
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Але якщо Барселона з відходом Гвардіоли втратила малюнок гри, вимагала часу на перебудову, то Зоря йде тим же шляхом, що й раніше! Подивимося на результати Вернидуба на новому місці роботи. Подивимося, чи зможе він побудувати хоча б схожу на Зорю команду в іншому клубі", – розповів Шуфрич.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба не зміг переграти Смолевичі у 4 турі чемпіонату Білорусі.