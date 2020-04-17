Аргентинець міг перейти до Краснодара

У тогорічне літнє трансферне вікно Краснодар проявляв інтерес до аргентинського нападника міланського Інтера Мауро Ікарді.

Про це заявив агент Тимур Гурцкая.

"Краснодар думав, чи можна взяти Мауро Ікарді в оренду. У них була така ідея. Мабуть, вони хотіли ощасливити Мауро. А Мауро Ікарді - дурень, не зрозумів, що його щастя було у Краснодарі", - зазначив Гурцкая.

Влітку 2019 року Мауро Ікарді перейшов в Парі Сен-Жермен на правах оренди з правом викупу за € 70 млн. У нинішньому сезоні 27-річний форвард взяв участь в 20 матчах чемпіонату Франції, забив 12 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.