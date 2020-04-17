Алієв: Я готовий стати президентом УПЛ чи УАФ

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв готовий стати президентом УПЛ або УАФ.

Про це заявив ексдинамівець.

"Порядок буде ... Я приберу усіх, хто там є, і кого там немає. Поставлю нових молодих людей, які будуть працювати і переживати за український футбол, починаючи від аматорів і закінчуючи професіоналами. Старі не засиділися, вони накралися.

Готовий, якщо що, туди "пірнати"? Завжди готовий - в президенти УПЛ. Навіть президентом УАФ готовий бути", - зазначив Алієв.