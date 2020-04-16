УПЛ надасть клубам час на підготовку до сезону

В УПЛ роз'яснили вихід з карантину

Клуби елітного дивізіону отримали чергові роз'яснення від УПЛ.

Про це повідомляє zbirna.com.

УПЛ розіслала клубам лист, в якому нагадується, що в Україні запроваджено карантин до 24 квітня, проте керівники українського футболу не виключають варіант, при якому обмеження масових заходів будуть продовжені.

Терміни відновлення сезону в нашій країні як і раніше спрогнозувати неможливо, але УПЛ запевнила всі клуби, що з моменту зняття карантину у них буде не менше двох тижнів на підготовку.

Нагадаємо, Грімм назвав найбільшу свою проблему в Україні.

Раніше, Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ.