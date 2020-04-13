Грімм назвав найбільшу свою проблему в Україні

Колишній президент УПЛ Томас Грімм найбільшою проблемою в Україні для себе мав мовний бар'єр.

Про це заявив сам Грімм.

"Правда, що я був залежний від УАФ? Це абсолютний нонсенс. Хто мене знає, підтвердить, що на мене неможливо впливати. Тому всі рішення в УПЛ приймалися виключно за статутом ліги. Він вказує, що президенти УАФ і УПЛ повинні тісно співпрацювати. Так, ми часто зустрічалися, але 100% рішення було за лігою.

З якими клубами був тісний контакт? Найбільшою проблемою в Україні був мовний бар'єр. Тому найчастіше я спілкувався з представниками Шахтаря і Динамо - з Палкіним і Суркісом.

З останнім я бачився більше 10 разів за ці 2 роки. Всі зустрічі проходили в дружній атмосфері. З деяких питань у нас були різні погляди, але я завжди поважав його думку. Але коли піднімали питання телепулу, я наполегливо переконував в його необхідності. На жаль, це мені не вдавалося.

Хоча ліга і Динамо могли заробити непогані гроші, але у Суркіса були свої аргументи. І хоча ми начебто знаходили спільне рішення, але потім його думку змінювалося, це мене засмучувало", - сказав Грімм.