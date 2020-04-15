Міністр спорту і туризму Білорусі: На сьогодні передумов для припинення чемпіонату країни немає

Чемпіонат Білорусі з футболу цікавий, люди дивляться і немає підстав закривати вищу лігу.

Про це заявив міністр спорту і туризму Білорусі Сергій Ковальчук.

"Кожен день відстежуємо складається в країні ситуацію. Якщо у когось складається враження, що ми не моніторимо ситуацію, то вони глибоко помиляються. Чітко виконуємо рекомендації МОЗ. На кожному спортивному об'єкті проводиться комплекс заходів. Він носить рекомендаційний характер. Хочу звернутися до вболівальників: виконуйте ці рекомендації!

Якщо ситуація буде погіршуватися, а на сьогодні передумов немає, то будуть більш жорсткі заходи щодо припинення чемпіонату. Сьогодні такої необхідності немає. Чемпіонат цікавий, люди дивляться. Футбол - вид спорту номер один. Немає підстав закривати вищу лігу. Кількість глядачів на стадіоні зменшилася. Все в шаховому порядку сидять. Проводять дезінфекцію рук. Головне, щоб кожен громадянин правильно оцінював ситуацію, що складається. Ніхто нікого на стадіон не заганяє", - сказав Ковальчук.