У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського

Гол нападника Динамо Брест Артема Мілевського у ворота Іслочі міг бути забитий із порушеннями правил.

Про це розповів представник департаменту суддівства та інспектування БФФ Володимир Кузьмін.

Перед ударом Мілевського футболісти команди господарів перебували в офсайді.

"Момент, на жаль, не можна занести в актив суддівській бригаді. Річ у тому, що після удару головою Дениса Лаптєва, Павло Савицький, який до цього взагалі перебував за лінією воріт, він, очевидно, був у положенні "поза грою". Ось він вступив в боротьбу за м'яч з голкіпером. Тут правильним рішенням було б зафіксувати положення "поза грою", - відзначив Кузьмін.