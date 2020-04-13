 У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Український спортивний журналіст захворів на коронавірус
Сьогодні 12:38 1679
Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?
Сьогодні 11:51 749
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 11:06 5104
Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ
Сьогодні 08:24 1497
Гутцайт зізнався, що готовий призначати олігархів президентами федерацій
Вчора 22:10 1018 2
Гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 20:53 2117
Тренер збірної України заразився коронавірусом
Вчора 16:08 4085
Помер легендарний гонщик Формули-1
Вчора 14:16 3129 1
Українського тріатлоніста дискваліфікували на 4 роки
Вчора 09:48 1019
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Вчора 08:20 3272 1
Блоги
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 3187
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
Вчора 10:30 7955
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:20 567
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
Вчора 08:20 3270 1
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
11.04.2020 20:02 3482 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:43 2650
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:03 6121
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
11.04.2020 12:37 685
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
11.04.2020 11:14 3976 2
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.04.2020 20:33 1820
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
10.04.2020 18:04 750
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
10.04.2020 17:45 4022
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
10.04.2020 16:14 7947 22
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині Valeriy Ruchka
10.04.2020 13:20 722
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
10.04.2020 13:15 4598
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:58 Футбол Барселона хоче позбутися Дембеле 454
18:46 Футбол Галатасарай розпочав переговори по трансферу Балотеллі 261
18:31 Футбол Трубін є стратегічним проєктом Шахтаря - журналіст 514
18:15 Футбол У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського 683
17:57 Футбол Маліновський вказав на ситуацію з коронавірусом в Італії 667
17:45 Футбол У Динамо спростували завершення карантину 632
17:31 Футбол Сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі 614
17:16 Футбол У Шахтарі розглядають варіанти повернення до тренувань 697
17:04 Блог УПЛ дограють, баласт Шахтаря і де дівся ліберо - ТаТоТаке 598
16:56 Футбол ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса 757
16:45 Футбол Абу Ханна не планує покидати Зорю 784
16:31 Футбол Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе 1175
16:13 Футбол Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1 1001
15:54 ММА Промоутер Хрюнов порадив президенту UFC не будувати інтриг навколо Хабіба 1022
15:40 Блог Стадіон, так стадіон. Рік після виборів: що казали про політику спортсмени 225
15:40 Баскетбол Чемпіонат Іспанії планують завершити на віддалених островах 1176
15:32 Футбол У Чорноморця борги по зарплаті і фінансові проблеми 1281
15:25 Футбол Маліновський: Керівництво Аталанти боялося, що я можу сказати щось зайве 1521
15:10 Футбол Півзахисник Динамо назвав трійку найкращих стадіонів України 1697
14:55 Футбол Грімм - про заборгованість по зарплаті: Була невелика затримка 1124
14:40 Євро-2020 Маліновський: Збірній України може піти на користь перенесення Євро-2020 1141
14:25 Футбол 19 квітня у країні СНД відновиться футбольний чемпіонат 1325
14:10 Футбол Смалійчук закликав Палкіна висунути його кандидатуру на посаду президента УПЛ 1551
13:54 Футбол Стала відома дата відновлення чемпіонату України 1968
13:40 Футбол Хавбек Барселони: Я не мішок картоплі, сам вирішу своє майбутнє 1649

У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського

Сьогодні 18:15 683 0
Арьітри не мали права зараховувати гол Артема Мілеського
У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського
#Мілевський, #Динамо, #Білорусь

Джерело - pressball.by.

Гол нападника Динамо Брест Артема Мілевського у ворота Іслочі міг бути забитий із порушеннями правил.

Про це розповів представник департаменту суддівства та інспектування БФФ Володимир Кузьмін.

Перед ударом Мілевського футболісти команди господарів перебували в офсайді.

"Момент, на жаль, не можна занести в актив суддівській бригаді. Річ у тому, що після удару головою Дениса Лаптєва, Павло Савицький, який до цього взагалі перебував за лінією воріт, він, очевидно, був у положенні "поза грою". Ось він вступив в боротьбу за м'яч з голкіпером. Тут правильним рішенням було б зафіксувати положення "поза грою", - відзначив Кузьмін.

Відзначимо, що матч судив один із найвідоміших футбольних арбітрів Білорусі Олексій Кульбаков.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі.

Коментарі ()