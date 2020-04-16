Харатін не виключає свого повернення до Динамо

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін мріє повернутися до київського Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"Чому Яремчук і я не залишилися в Динамо? Не можу сказати, що там у нас не бачили потенціалу. Щодо Яремчука нічого не можу сказати, а щодо мене – я сам вирішив піти. Розумів, що у Динамо класна команда, є сильні конкуренти на моїй позиції. А я хотів грати тут і зараз, тому вирішив піти.

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З одного боку, можливо, я зробив помилку, а може і ні. Може, мені потрібно було пройти весь цей шлях. Чи хотів би я повернутися в Динамо? Я вболіваю за команду, дивлюся всі матчі, це ж рідний клуб, який мене виховав. Не знаю, що буде далі, але може скластися так, що повернуся. Перейти в Шахтар? Важко щось говорити, але ніколи не знаєш, що буде завтра. Я вихованець Динамо, це клуб мого дитинства, тому скажу так – я б хотів грати за цю команду", - сказав Харатін.