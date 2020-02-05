Український футболіст Ференцвароша може виступати за збірну Угорщини

Джерело - iSport.ua.
Український півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін може бути заграний за збірну Угорщини.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У кандидатурі Харатіна зацікавлений сам головний тренер угорської збірної Марко Россі, який відвідав тренувальний табір Ференцвароша.
Також, фахівець бачить півзахисника в основному складі збірної, адже основною його конкурент Адам Надь з Брістоль Сіті - травмований.
Варто зазначити, що у Ігоря є угорське коріння. Якщо гравець змінить громадянство, то зможе допомогти Угорщині поборотися за вихід на Чемпіонат Європи 2020 року. Команда зіграє з Болгарією і в разі успіху - з переможцем пари Ісландія - Румунія.
Харатін вже був заграний за різні молодіжні збірні України, однак поки не отримував виклик від тренерського штабу Андрія Шевченка.
Раніше, Ференцварош достроково повернув Ігнатенка у Шахтар.