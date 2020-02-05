Український футболіст Ференцвароша може виступати за збірну Угорщини

Головний тренер національної команди бачить Харатіна в основі угорської збірної

Український півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін може бути заграний за збірну Угорщини.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У кандидатурі Харатіна зацікавлений сам головний тренер угорської збірної Марко Россі, який відвідав тренувальний табір Ференцвароша.

Також, фахівець бачить півзахисника в основному складі збірної, адже основною його конкурент Адам Надь з Брістоль Сіті - травмований.

Варто зазначити, що у Ігоря є угорське коріння. Якщо гравець змінить громадянство, то зможе допомогти Угорщині поборотися за вихід на Чемпіонат Європи 2020 року. Команда зіграє з Болгарією і в разі успіху - з переможцем пари Ісландія - Румунія.

Харатін вже був заграний за різні молодіжні збірні України, однак поки не отримував виклик від тренерського штабу Андрія Шевченка.

Раніше, Ференцварош достроково повернув Ігнатенка у Шахтар.