Циганик: Харатін відмовився підписувати папери на громадянство Угорщини

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін не змінюватиме українське громадянство на угорське.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив в інтерв'ю Football Hub.

"Кілька тижнів тому всі ЗМІ передрукували інтерв'ю тренера збірної Угорщини про те, що він бачить у своїй команді Харатін, якщо той прийме угорське громадянство.

За моєю інформацією, Ігор Харатін відмовився підписувати папери на громадянство. Він залишається українцем і сподівається, що Андрій Шевченко дасть йому шанс проявити себе у збірній України", - сказав Циганик.