Харатін: Пропозиції від України та Угорщини надійшли одночасно

Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін одночасно отримав пропозиції представляти збірну України та Угорщини.

Про це розповів сам гравець.

"Був дуже щасливий. Це була моя мрія з дитинства. Але коли почалася вся ця ситуація з коронавірусом, зрозумів, що можу і не приїхати в збірну. Ребров теж говорив, щоб я був готовий до того, що мене не відпустять. Потроху готував себе до цього, тому шоком не було, що не поїхав.

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Мені в Угорщині сказали, що хочуть бачити в національній збірній. Говорив з головним тренером. Багато спілкувалися на цю тему, коли я зможу грати за них. Якраз в цей період дізнався, що доведеться вибирати між двома збірними. Я вирішив вибрати Україну.

В сім'ї у мене мама і бабуся говорять угорською. Я в Угорщині не прописаний як легіонер. Була цікава ситуація: ніхто не викликав до збірної, а тут відразу дві національні команди викликали. Але я все обдумав і вирішив грати за Україну", - сказав Харатін.