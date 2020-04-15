Алієв хоче відновити тренерську кар'єру

Колишній гравець киян бажає очолити команду Другої ліги

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв має намір продовжити тренерську кар'єру.

Про це заявив сам ексдинамівець.

"Хочу продовжити роботу тренером. Але не помічником когось - мова про самостійну тренерську кар'єру. Хочу почати з малого, але тільки в якості головного тренера - це моя принципова позиція. Решта має другорядне значення. Досвід роботи з аматорським клубом у мене вже є, тому, звичайно ж, хотілося б тепер спробувати себе в якості головного тренера одного з клубів другої ліги", - сказав Алієв.

Нагадаємо, Алієв вже має за своїми плечима досвід тренерської роботи: в 2018-му році він очолював аматорський клуб "Хмельницький". Втім, на це посади він протримався лише три місяці.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.