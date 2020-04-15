Алієв хоче відновити тренерську кар'єру

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв має намір продовжити тренерську кар'єру.
Про це заявив сам ексдинамівець.
"Хочу продовжити роботу тренером. Але не помічником когось - мова про самостійну тренерську кар'єру. Хочу почати з малого, але тільки в якості головного тренера - це моя принципова позиція.
Решта має другорядне значення. Досвід роботи з аматорським клубом у мене вже є, тому, звичайно ж, хотілося б тепер спробувати себе в якості головного тренера одного з клубів другої ліги", - сказав Алієв.
Нагадаємо, Алієв вже має за своїми плечима досвід тренерської роботи: в 2018-му році він очолював аматорський клуб "Хмельницький". Втім, на це посади він протримався лише три місяці.
Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.
Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.