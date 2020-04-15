Алієв зізнався, що має російський паспорт

Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв має два паспорти.

Про це заявив сам ексдинамівець.

"Нехай Путін робить все для росіян, для людей похилого віку, щоб вони жили нормально. Але ще раз, ми всі чудово розуміємо, що всюди всі крадуть. Що мені подобається в Путіні - так це те, що в Росії є спорт. Розвинуті всі види. А в Україні цього немає. Був футбол, і то його вбили і загубили. Чув, що можуть анулювати терміни правління Путіна. Захопив, як то кажуть, владу.

Я не розбираюся в політиці, але можу сказати точно, чого хочу - порядку в країні. А голосувати за поправки я не маю права. Так, паспорт (Росії - прим) є, але я його просто відновив для того, щоб у московському Локомотиві не рахуватися іноземцем. А на голосування, повторюся, я не ходжу", - зазначив Алієв.