Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не зовсім підходить для першої команди киян.

Про це розповів колишній захисник клубу Леандро Алмейда.

"Дуже люблю Динамо і стежу за результатами, дивлюся окремі матчі. Дуже сумно бачити Шахтар лідером турнірної таблиці і боротьбу Динамо за друге місце.

Найтитулованішим клубом України повинен керувати досвідченіший тренер, у якого є досягнення з великими клубами. Олексій Михайличенко, як гравець, прекрасно захищав кольори Динамо, але, як тренер, він не зовсім підходить для першої команди цього клубу", - відзначив Алмейда.