Київське Динамо сильно відстає від Шахтаря, тому що команда гірше грає у футбол.

Про це заявив відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Чому Динамо так сильно відстає від Шахтаря? Тому що команда гірше грає в футбол. А як це ще можна пояснити?

В чому причина? Знаєте, часто з'являються інтерв'ю з Гаскойном, де він говорить, скільки вже не пив, а через місяць бачиш новину, що його знайшли п'яним під якимось парканом. Це те ж саме.

Наприклад, матч проти ФК Львів. Це перший був матч Михайличенка (насправді, перший матч Михайличенка був проти Олімпіка (1:1), – прим). Я роботу закінчив, і мало часу залишалося до початку гри, тому довелося трохи пробігтися до метро, щоб встигнути. А на стадіоні мені здалося, що я швидше біг до метро, ніж футболісти рухалися в першому таймі... Я до сих пір не можу зрозуміти цей феномен", - сказав Джулай.