Алієв: У нас немає ні нафти, ні газу, ні країни

Джерело - sport24.ru.
Колишній гравець Динамо Олександр Алієв порівняв фінансове становище України та Росії.
Про це розповів сам футболіст.
"У мене був в Росії контракт, я отримував гроші і не звертав на це уваги. Найголовніше - щоб мої батьки жили добре. І це залежить від мене, вони мене виховали і дали дорогу в життя. Зараз я повинен їм за це подякувати.
Якщо люди скаржаться, значить, рівень життя низький. А я про це чув як в Росії, так і в Україні.
У Росії є нафта і газ, а цим не користуються, тому що користуються в верхівці. І верхівка, на відміну від інших людей, живе добре.
А у нас немає ні нафти, ні газу, ні країни", - розповів Алієв.
Нагадаємо, Алієв хоче, щоб братні народи Росії і України дружили.
Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.