Алієв: У нас немає ні нафти, ні газу, ні країни

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв порівняв фінансове становище України та Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене був в Росії контракт, я отримував гроші і не звертав на це уваги. Найголовніше - щоб мої батьки жили добре. І це залежить від мене, вони мене виховали і дали дорогу в життя. Зараз я повинен їм за це подякувати.

Якщо люди скаржаться, значить, рівень життя низький. А я про це чув як в Росії, так і в Україні.

У Росії є нафта і газ, а цим не користуються, тому що користуються в верхівці. І верхівка, на відміну від інших людей, живе добре.

А у нас немає ні нафти, ні газу, ні країни", - розповів Алієв.