Барселона готує позов до колишнього віцепрезидента, який звинуватив клуб у корупції

Клуб вважає слова Русо абсолютною брехнею

Каталонський клуб Барселона має намір звернутися до суду з позовом проти колишнього функціонера Емілі Русо.

Про це повідомляє Cadena Cope.

Раніше, колишній віцепрезидент блаугранас Емілі Русо розкритикував роботу керівництва, звинувативши синьо-гранатових в корупції.

Напередодні стало відомо, що шість директорів Барселони покинули клуб після скандалу з кампанією в соцмережах щодо поліпшення іміджу нинішнього президента Барси Хосепа Бартомеу.

57-річний Бартомеу керує Барсою з 2015 року. У наступному році заплановані вибори президента Барселони.За час його правління клуб домінує у внутрішніх іспанських турнірах, брав Лігу чемпіонів Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу.