Барселона рухається прямо до ідеального шторму

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселону попереду чекає важка перебудова, у зв'язку з якою синьо-гранатові знаходяться під загрозою банкрутства.

Про це заявив кандидат у президенти клубу Віктор Фонт.

"Протягом довгого часу ми попереджали, що Барселона рухається прямо до ідеального шторму. Клуб має замінити краще покоління футболістів у своїй історії, побудувати новий спортивний комплекс і боротися проти компаній з величезними фінансовими ресурсами. Ми пережили засудження клубу у справі Неймара, суперечки між гравцями, співробітниками, перевірку у справі соціальних мереж. Додайте нестійку спортивну політику, розкладання директорату і істотне зниження доходів у зв'язку з коронавірусів. Клуб знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства. Гру закінчено", - сказав Фонт.

Фонт - підприємець у сфері технологій, засновник компанії, що управляє Delta Partners. Саме він вважається головним конкурентом Хосепа Бартомеу на майбутніх виборах клубу в 2021 році.

Нагадаємо, шість директорів Барселони пішли у відставку через кризу в клубі.