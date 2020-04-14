Морозюк - Алієву: Ти по життю хворий

Алієв і Морозюк з'ясували стосунки у відкритому доступі

Джерело - Главком.

Колишні футболісти київського Динамо Микола Морозюк та Олександр Алієв обговорили у прямому ефірі в Instagram стан здоров'я останнього, який раніше здав тест на коронавірус.

Про це повідомляє Главком.

"Та ти хворієш. Я за тобою бачу, що ти хворієш. Пропоную ставку. Готовий поставити 1 до 5, що у тебе буде коронавірус. На 90 відсотків впевнений, що у тебе результат буде позитивний. Ти хворієш. Ти хворий. Ти по життю хворий", - сказав Морозюк.

На заяву колишнього партнера по Динамо Алієв відреагував лише нецензурними словами.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.