Колишній півзахисник Динамо чекає на результати аналізів

Джерело - Чемпіон.

35-річний екс-хавбек київського Динамо і збірної України з футболу Олександр Алієв здав тест на коронавірус.

Про це заявив сам Алієв.

"Сьогодні сходив і здав тест. Сказали чекати результату. Моє самопочуття? Таке... Кашель. Вдень температура 36,5, а ввечері підіймається до 36,9. Мені здається, ми всі вже давно перехворіли на цю хворобу", - заявив Алієв в прямому ефірі в Instagram.

Раніше Алієв скаржився на температуру і кашель.

Нагадаємо, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.