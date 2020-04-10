Джерело - Чемпіон.
35-річний екс-хавбек київського Динамо і збірної України з футболу Олександр Алієв здав тест на коронавірус.
Про це заявив сам Алієв.
"Сьогодні сходив і здав тест. Сказали чекати результату. Моє самопочуття? Таке... Кашель. Вдень температура 36,5, а ввечері підіймається до 36,9. Мені здається, ми всі вже давно перехворіли на цю хворобу", - заявив Алієв в прямому ефірі в Instagram.
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Бью штрафные на Сантьяго Бернабеу😁😄⚽️💪поляну чу чуть Зизу подрыл🙈😂😁
Раніше Алієв скаржився на температуру і кашель.
Нагадаємо, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.