Палкін: Метревелі - зрозуміла кандидатура

Джерело - footballua.tv.
Новий президент української Прем'єр-ліги повинний виконувати поставлені завдання.
Про це розповів Сергій Палкін.
"Сьогодні не питання прізвищ, хто буде президентом. Сьогодні питання того, що якщо ти готовий працювати 24 години на добу і ті KPI, які будуть поставлені. Якщо ми вибираємо президента на два роки, через рік ми збираємося і дивимося: якщо KPI не виконано, то велике дякую, приходить інша людина.
Олександра Шевченко я не знаю, чесно кажучи. Більш того, я не чув, щоб він сам особисто в засобах масової інформації сказав, що хоче балотуватися в президенти УПЛ.
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І є Михайло Метревелі, якого я прекрасно знаю багато років. Він в пресі заявив, що хоче балотуватися на цю позицію. Михайла я знаю добре, він глубокомисляча людина з досвідом керівника, з цікавими ідеями. Людина, яка може домовлятися. Для мене це зрозуміла кандидатура. Тут же питання не в тому, звідки він, а в тому, скільки він може зробити. Тому що ми вже стільки кандидатів перепробували, різних профілів і мастей, але, на жаль, того результату, який нам треба, ми не досягли", - розповів Палкін.
Нагадаємо, Метревелі нещодавно заявив бажання балотуватися на посаду президента УПЛ.