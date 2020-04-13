Палкін: Метревелі - зрозуміла кандидатура

Новий президент української Прем'єр-ліги повинний виконувати поставлені завдання.

Про це розповів Сергій Палкін.

"Сьогодні не питання прізвищ, хто буде президентом. Сьогодні питання того, що якщо ти готовий працювати 24 години на добу і ті KPI, які будуть поставлені. Якщо ми вибираємо президента на два роки, через рік ми збираємося і дивимося: якщо KPI не виконано, то велике дякую, приходить інша людина.

Олександра Шевченко я не знаю, чесно кажучи. Більш того, я не чув, щоб він сам особисто в засобах масової інформації сказав, що хоче балотуватися в президенти УПЛ.