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Суркіс: Знайомий з Метревелі, але якщо буде пов'язаний з якимось клубом, він йде на війну

Сьогодні 10:10 373 0
Президент киян - про кандидатуру Метверелі на посаду керівника УПЛ
Суркіс: Знайомий з Метревелі, але якщо буде пов'язаний з якимось клубом, він йде на війну
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Великий футбол.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс претендента на посаду керівника УПЛ Олександра Шевченка ніколи не бачив і не спілкувався з ним.

Про це заявив Суркіс.

"Олександра Шевченка ніколи не бачив і не спілкувався з ним. У будь-разі, не пам'ятаю. Знаю, що він шалено любить футбол, що незалежний і щось хоче зробити для українського футболу. Що стосується Михайла Метревелі, то знаю його не тільки по передачах, які він веде по неділях, а й особисто знайомий, спілкувалися з ним. Він розбирається в футболі. Говорити про те, що я когось підтримаю, я б не став. Перш за все, хочеться подивитися програму. Знову-таки, якщо ця людина якимось чином буде пов'язана з одним або іншим клубом, то у неї нічого не вийде. В такому випадку, він йде на війну, на конфронтацію. А я б хотів, щоб прийшла незалежна людина і працювала на благо українського футболу. Не має значення, яка команда. Щоб чесно працювала і для всіх правила були б однаковими.

Чи буде Динамо висувати свого кандидата? У нас немає такої кандидатури, ми не будемо нікого висувати", - сказав Суркіс.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.

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