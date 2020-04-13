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Смалійчук закликав Палкіна висунути його кандидатуру на посаду президента УПЛ

Сьогодні 14:10 889 0
Смалійчук офіційно звернувся до гендиректора гірників
Смалійчук закликав Палкіна висунути його кандидатуру на посаду президента УПЛ
#Смалійчук, #Палкін

Джерело - football24.ua.

Колишній віцепрезидент Карпат Олег Смалійчук міг би впоратися з роботою очільника української Прем'єр-ліги.

Про це написав сам Смалійчук у Facebook.

"До карантину ми могли плакати тільки, коли дійсно ставало х***во... Зараз достатньо просто увімкнути телевізор і через декілька хвилин сльози самі навертаються на очі... Цитати самому Богу в вуха: "Ми повинні дбати про всю лігу. Всі повинні зрозуміти, що не повинно бути так, що один клуб говорить. Ми повинні зробити крок один до одного".

Телевізор не можна не розчути. Тому чемно йду мити руки, дивлюсь на себе в дзеркало і раптом там бачу ідеальну кандидатуру на посаду президента Прем’єр-ліги... Офіційно звертаюсь до шанованого мною Сергія Анатолійовича (Палкіна. - примітка) висунути саме мою кандидатуру на цю посаду. І, будь-ласка, не кажіть, що "ми вже багатьох перепробували", - написав Смалійчук.

Раніше, Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.

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