Грозний назвав фатальну помилку в українському футболі

Скорочення числа команд в українському чемпіонаті з 16 до 12 було фатальною помилкою.

Про це заявив тренер Вячеслав Грозний.

"Пам'ятаєте, яким цікавим був чемпіонат України до 2014 року, який високий рівень був у провідних клубів і яку інтригу створювали навіть середнячки?

А який рівень був у лідерів: Шахтаря, Динамо Київ, Металіста, Дніпра - це були топові клуби за європейськими, світовими мірками. Вони реально претендували на найвищі позиції в Єврокубках, а донецький Шахтар був володарем Кубка УЄФА в 2009 році.

А тепер поставте просте запитання: чи повернеться такий висококласний футбол в Україну? Не думаю! Вважаю, що найближчим часом це неможливо.

Крім того, в тому, що рівень чемпіонату різко впав, крім цілком зрозумілих об'єктивних обставин, зіграли роль і помилки футбольних функціонерів. Так, я до сих пір переконаний, що скорочення числа команд в українському чемпіонаті з 16 до 12 було фатальною помилкою. Я завжди був категорично проти подібного рішення", - сказав Грозний.