Грозний не може повернутися в Україну

В'ячеслав Грозний прокоментував карантин у Казахстані

Головний тренер Шахтаря з Караганди В'ячеслав Грозний після припинення місцевого чемпіонату залишився в Казахстані і не зміг повернутися в Україну.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"15 березня ми зіграли останній матч в чемпіонаті Казахстану, але вже без глядачів, а через два дні президент Казахстану оголосив про повний карантин в країні. Місцеві хлопці роз'їхалися по своїх родинах, а я разом з легіонерами нашої команди оселився в одному з готелів Алмати, за що спасибі президентові нашого клубу. Це дуже гарне місто, знаю про це, коли працював в Казахстані раніше. Але в нинішній ситуації, звичайно, подивитися на його красу ми не можемо. З готелю ми майже не виходимо. Тут навіть удвох не можна збиратися, в таксі, якщо треба з'їздити в магазин, теж по одній людині і масковий режим. Раніше президентом Казахстану карантин був оголошений з 15 березня на місяць. Виїхати після цього в Україну вже не представлялося можливим, тому що всі рейси скасували, кордони закрили", - розповів Грозний.

Нагадаємо, Грозний очолив клуб із Казахстану.