Грозний очолив клуб із Казахстану

Джерело - Чемпіон.

Карагандинський Шахтар призначив українського фахівця В'ячеслава Грозного на пост головного тренера команди. Сторони уклали річний контракт.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Останнім місцем роботи 63-річного фахівця був Арсенал-Київ. У Казахстані він відомий по роботі в Тоболі і Іртиші.

Також в тренерській кар'єрі Грозного були такі клуби, як болгарський Левскі, російський Терек, грузинське Динамо і українські Арсенал (Київ), Металург (Запоріжжя) та Говерла.

Відзначимо, що Шахтар з Караганди набрав лише 2 очки в останніх десяти матчах чемпіонату Казахстану, зайнявши за підсумками сезону дев'яте місце в турнірній таблиці (з 12 команд).