УЄФА визначився з подальшою долею єврокубків

Повернення єврокубків стане актуальним після того, як у всіх чемпіонатах дограють сезон.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"Догравати матчі у вересні або жовтні - це вже занадто пізно. У цей момент зусилля УЄФА зосереджені на тому, щоб допомогти європейським лігам дограти свої сезони. Потім, в серпні, в стислі терміни можна буде визначити переможців Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Для відповідності цим планом європейські ліги повинні відновити сезон не пізніше середини червня", - зазначив Чеферін.