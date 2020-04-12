Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв отримав результати тесту на коронавірус, який виявився негативним.
Про це заявив сам Алієв
"Це моїм доброзичливцям. Читайте і свої язики засуньте як завжди подалі. Не дочекаєтесь!!!", - написав Алієв.
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Это моим доброжелателям💪💪🙏🙏🙏читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождётесь!!!
Нагадаємо, 9 квітня Олександр Алієв прийняв рішення здати тест на коронавірус. Все це через те, що у нього почався кашель і піднялася температура після прогулянки з донькою.