Ексфутболіст дочекався результатів тестування

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв отримав результати тесту на коронавірус, який виявився негативним.

Про це заявив сам Алієв

"Це моїм доброзичливцям. Читайте і свої язики засуньте як завжди подалі. Не дочекаєтесь!!!", - написав Алієв.

Нагадаємо, 9 квітня Олександр Алієв прийняв рішення здати тест на коронавірус. Все це через те, що у нього почався кашель і піднялася температура після прогулянки з донькою.