 Алієв отримав результати тесту на коронавірус: Читайте і свої язики засуньте як завжди подалі. ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв отримав результати тесту на коронавірус

Сьогодні 21:54 931 1
Ексфутболіст дочекався результатів тестування
Алієв отримав результати тесту на коронавірус
#Алієв

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв отримав результати тесту на коронавірус, який виявився негативним.

Про це заявив сам Алієв

"Це моїм доброзичливцям. Читайте і свої язики засуньте як завжди подалі. Не дочекаєтесь!!!", - написав Алієв.

 
 
 
 
 
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Это моим доброжелателям💪💪🙏🙏🙏читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождётесь!!!

Допис, поширений Aleksandr Aliev (@aliev_sasha88)

Нагадаємо, 9 квітня Олександр Алієв прийняв рішення здати тест на коронавірус. Все це через те, що у нього почався кашель і піднялася температура після прогулянки з донькою.

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