Алієв: Температура 37,5 і кашель, підкажіть, що мені робити?

Алієв розповів про самопочуття після прогулянки

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв після прогулянки в Києві має проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив сам Алієв.

"Скажіть, будь ласка, що робити? Температура 37,4-37,5. Уже міряв чотири рази, відчуваю себе добре, тільки кашель. Що скажете на це? Що це таке - я просто захворів, простудився або як? Поки самопочуття нормальне у мене. Чому цікавлюся - чи є сенс викликати швидку? Почитаю будь-які коментарі, буде дуже приємно, якщо щось порадите. Ось це я прогулявся сьогодні", - розповів Алієв.

Відзначимо, що в кінці березня Алієв виклав ролик, як бореться з коронавірусів в Києві. 35-річний екс-футболіст ходив по столиці, перевіряв магазини на наявність продуктів, їздив в трамваї, спілкувався з людьми і все без маски. Примітно, що українець роздавав маски, але сам перебував без неї.

"Коронавірус - це, звичайно, херня. Маску викинув в урну. Я в це не вірю. Коли пішла цей галас, я й сам, як дурник, на все це спровокувало: купив рулонів 30 туалетного паперу, м'ясо, гречку, рис, макарони", - сказав Алієв.

При цьому, Алієв здивувався, чому клоунський чемпіонат Білорусі грає, весь світ не грає, а білоруси грають.

Нагадаємо, Алієв назвав суму свого заробітку.