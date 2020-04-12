Істіклол виграв зустріч команд з українцями. Результати матчів 2 туру чемпіонату Таджикистану

Після двох турів лише Істіклол і Хатлон йдуть без очкових втрат

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Таджикистану з футболу відбулися матчі другого туру.

У чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін. Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар. І от сьогодні, 12 квітня, відбулася зустріч команд українців. Перемогу здобув Істіклол.

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

2 тур

11 квітня

Далерон-Уротеппа - Куктош 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Холматов, 0:2 - 83 Султонов, 0:3 - 90+1 Єдгоров

Файзканд - Регар-ТадАЗ 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Ковусшо (пен), 1:1 - 45+1 Узоков, 1:2 - 77 Емінов, 2:2 - 79 Тухтасунов, 3:2 - 85 Сафаров

Локомотив - Душанбе-83 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75 Рузієв (авт)

12 квітня

Худжанд - Хатлон 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Узоков, 0:2 - 35 Авгонов, 1:2 - 47 Ріхсебоєв, 1:3 - 72 Бакі-Акхунов, 2:3 - 90+7 Бозоров

Істіклол - ЦСКА 2:0 (1:0)

Голи: 2:0 - 18 Джалілов А., 2:0 - 87 Бобоєв

Нагадаємо, що у першому турі чемпіонату Істіклол знищив Душанбе-83, а ЦСКА зазнав поразки від Худжанда.