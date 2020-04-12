ПСЖ приєднався до боротьби за ексгравця Шахтаря

Вінгер Челсі Вілліан під час найближчого трансферного вікна може перейти до ПСЖ.

Про це повідомляє Don Balon.

Головним претендентом на Вілліана вважалася Барселона, однак останні тижні віддалили каталонців від гравця. Чемпіони Іспанії не поспішають виконувати вимоги бразильця щодо зарплатні, а от для ПСЖ вони проблемою не стануть. Французи можуть отримати колишню зірку Шахтаря на правах вільного агента, тому підуть на поступки в питанні зарплатні. Сам Вілліан вже повідомив Лемпарду, що не буде залишатись в Челсі.

У нинішньому сезоні бразилець провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. За Челсі він виступає з літа 2013 року.

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