ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану

Підопічні українця зазнали поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру чемпіонату Таджикистану ЦСКА приймав Худжанд.

Наприкінці тайму гості вийшли вперед. Після перерви гості змогли забезпечити перевагу до двох голів. Далі команди обмінялися забитими голами.

Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці - Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар. Вони всі троє повністю провели матч з Хуржандом.

Відзначимо, що три матчі відбулися 5 квітня. А дві гри були перенесені на 8 квітня у зв’язку з тим, що 4 квітня відбувся матч за Суперкубок Таджикистану Істіклол - Худжанд (2:1).

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

1 тур, 8 квітня

ЦСКА - Худжанд 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Сідоров, 0:2 - 63 Бекназаров, 1:2 - 76 Гафонов, 1:3 - 90+2 Ахмедов (пен)