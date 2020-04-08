 ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану | Футбол | Champion.com.ua
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ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану

Сьогодні 16:55 521 0
Підопічні українця зазнали поразки
ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану
#ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру чемпіонату Таджикистану ЦСКА приймав Худжанд. 

Наприкінці тайму гості вийшли вперед. Після перерви гості змогли забезпечити перевагу до двох голів. Далі команди обмінялися забитими голами. 

Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці - Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар. Вони всі троє повністю провели матч з Хуржандом.

Відзначимо, що три матчі відбулися 5 квітня. А дві гри були перенесені на 8 квітня у зв’язку з тим, що 4 квітня відбувся матч за Суперкубок Таджикистану Істіклол - Худжанд (2:1).

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга
1 тур, 8 квітня

ЦСКА - Худжанд 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Сідоров, 0:2 - 63 Бекназаров, 1:2 - 76 Гафонов, 1:3 - 90+2 Ахмедов (пен)

 

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