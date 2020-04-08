ЦСКА з українцями програв Худжанду у першому турі чемпіонату Таджикистану

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру чемпіонату Таджикистану ЦСКА приймав Худжанд.
Наприкінці тайму гості вийшли вперед. Після перерви гості змогли забезпечити перевагу до двох голів. Далі команди обмінялися забитими голами.
Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці - Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар. Вони всі троє повністю провели матч з Хуржандом.
Відзначимо, що три матчі відбулися 5 квітня. А дві гри були перенесені на 8 квітня у зв’язку з тим, що 4 квітня відбувся матч за Суперкубок Таджикистану Істіклол - Худжанд (2:1).
Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга
1 тур, 8 квітня
ЦСКА - Худжанд 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Сідоров, 0:2 - 63 Бекназаров, 1:2 - 76 Гафонов, 1:3 - 90+2 Ахмедов (пен)