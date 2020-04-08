Чемпіон забив сім голів без відповіді

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру чемпіонату Таджикистану відбулося дербі Душанбе-83 - Істіклол.

Істіклол без проблем переміг суперника. У складі чемпіона хет-трик оформив Манучехр Джалілов.

Головним тренером чемпіона країни Істіклола є українець Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін. Олексій провів увесь матч проти Душанбе-93.

Відзначимо, що три матчі відбулися 5 квітня. А дві гри були перенесені на 8 квітня у зв’язку з тим, що 4 квітня відбувся матч за Суперкубок Таджикистану Істіклол - Худжанд (2:1).

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

1 тур, 8 квітня

Душанбе-83 - Істіклол 0:7 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Оразсахедов, 0:2 - 31 Джалілов М., 0:3 - 46 Джалілов А., 0:4 60 Джалілов М., 0:5 - 64 Джалілов М., 0:6 - 81 Бобоєв, 0:7 - 90 Бобоєв