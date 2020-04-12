Президент клубу Серії А: Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати

Президент Брешії Массімо Челліно не боїться вильоту команди до Серії В.

Про це заявив сам керівник клубу.

"Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати. Вони можуть знімати з нас очки, якщо їм так хочеться, я беру відповідальність за це рішення на себе.

Нехай наші футбольні чиновники прогуляються Брешії і подивляться, що тут діється. Я не боюся вильоту команди в Серії В, тому що впевнений - наш клуб не збанкрутує і ми повернемо собі місце у вищій лізі, - зазначив Челліно.