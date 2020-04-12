 Президент клубу Серії А: Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати | Футбол | Champion.com.ua
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Президент клубу Серії А: Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати

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Челліно готовий піти на конфлікт з лігою
Президент клубу Серії А: Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати
#Серія А, #Брешія

Джерело - football-italia.net.

Президент Брешії Массімо Челліно не боїться вильоту команди до Серії В.

Про це заявив сам керівник клубу.

"Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати. Вони можуть знімати з нас очки, якщо їм так хочеться, я беру відповідальність за це рішення на себе.

Нехай наші футбольні чиновники прогуляються Брешії і подивляться, що тут діється. Я не боюся вильоту команди в Серії В, тому що впевнений - наш клуб не збанкрутує і ми повернемо собі місце у вищій лізі, - зазначив Челліно.

Раніше, в Італії можуть ухвалити радикальне рішення щодо проведення футбольних матчів.

Нагадаємо, італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону.

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